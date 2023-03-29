В Сибири создали иконы для незрячих людей

Омские художники начали делать православные иконы для слепых. Благодаря специальной технологии инклюзивные образы святых смогут "увидеть" незрячие люди.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Потомственный сибирский художник Павел Минин посвятил резьбе по дереву большую часть своей жизни - более сорока лет.

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- Еще в 1990 году я приступил к работе над первой иконой - Корсунским образом Божьей матери, - рассказывает Павел Григорьевич. - Мне очень хотелось выполнить что-то значимое, осмысленное. Канонический образ я три месяца вырезал из липы, оформил икону славянской вязью. Хотел передать ее в церковь, но там отказались брать. Времена были другие, инокопись находилась в забвении.

Сегодня искусство резной иконы переживает второе рождение. В храмах деревянными образами украшают целые иконостасы. Работы художников востребованы и у частных коллекционеров.

Одна из выставок сибирских мастеров состоялась в Государственной думе. Тогда незрячий депутат Олег Смолин посетовал, что из-за ограниченных возможностей ему сложно воспринимать изобразительное искусство.

- А я предложил ему прикоснуться к резным иконам руками, - вспоминает Минин. - Он долго ощупывал их, а потом сказал: "Теперь наконец-то я понял, что такое православный образ".

А Минин понял, что резной рельеф - это мостик между миром незрячих и изобразительным искусством. С тех пор на выставках омского художника и начали появляться тактильные объекты.

Вместе с сыновьями Егором и Михаилом Павел загорелся идеей сделать полноценный инклюзивный проект - выставку, которая полностью рассчитана на незрячего зрителя.

Минины обзвонили все епархии Сибирского федерального округа и узнали, какие святые в регионах наиболее почитаемы. К примеру, оказалось, что в Республике Тыва особенно ценят святителя-чудотворца Иннокентия Иркутского, а в Прииртышье - Сильвестра Омского. Томичи часто вспоминают блаженную Домну, которую почитают наравне с Ксенией Петербургской.

Образы святых Минины вырезали из липовых досок. Их обрамляет кедровый киот, на котором начертаны отрывки из молитв в виде славянской вязи. За каждым апостолом, святителем или блаженным - история о мужестве, вере и чуде. Прочитать ее можно при помощи шрифта Брайля. Постепенно сложился так называемый "воображаемый иконостас" сибирского храма, центральное место в котором занимает покровительниц Сибири - Абалакская икона Божией Матери.

Мобильная выставка резных икон для незрячих и слабовидящих "Прикосновенный образ" уже побывала во многих городах России.

- Мы часто наблюдаем, как посетители "читают" руками образа и не могут сдержать слез, - рассказывает Минин. - Поэтому сейчас работаем над проектом для ребятишек из адаптационных школ, которые очень хотят познавать окружающий мир.