В Сибири создали иконы для незрячих людей

Омские художники начали делать православные иконы для слепых. Благодаря специальной технологии инклюзивные образы святых смогут "увидеть" незрячие люди.
Потомственный сибирский художник Павел Минин посвятил резьбе по дереву большую часть своей жизни - более сорока лет.
- Еще в 1990 году я приступил к работе над первой иконой - Корсунским образом Божьей матери, - рассказывает Павел Григорьевич. - Мне очень хотелось выполнить что-то значимое, осмысленное. Канонический образ я три месяца вырезал из липы, оформил икону славянской вязью. Хотел передать ее в церковь, но там отказались брать. Времена были другие, инокопись находилась в забвении.
Сегодня искусство резной иконы переживает второе рождение. В храмах деревянными образами украшают целые иконостасы. Работы художников востребованы и у частных коллекционеров.
Одна из выставок сибирских мастеров состоялась в Государственной думе. Тогда незрячий депутат Олег Смолин посетовал, что из-за ограниченных возможностей ему сложно воспринимать изобразительное искусство.
- А я предложил ему прикоснуться к резным иконам руками, - вспоминает Минин. - Он долго ощупывал их, а потом сказал: "Теперь наконец-то я понял, что такое православный образ".
А Минин понял, что резной рельеф - это мостик между миром незрячих и изобразительным искусством. С тех пор на выставках омского художника и начали появляться тактильные объекты.
Вместе с сыновьями Егором и Михаилом Павел загорелся идеей сделать полноценный инклюзивный проект - выставку, которая полностью рассчитана на незрячего зрителя.
Минины обзвонили все епархии Сибирского федерального округа и узнали, какие святые в регионах наиболее почитаемы. К примеру, оказалось, что в Республике Тыва особенно ценят святителя-чудотворца Иннокентия Иркутского, а в Прииртышье - Сильвестра Омского. Томичи часто вспоминают блаженную Домну, которую почитают наравне с Ксенией Петербургской.
Образы святых Минины вырезали из липовых досок. Их обрамляет кедровый киот, на котором начертаны отрывки из молитв в виде славянской вязи. За каждым апостолом, святителем или блаженным - история о мужестве, вере и чуде. Прочитать ее можно при помощи шрифта Брайля. Постепенно сложился так называемый "воображаемый иконостас" сибирского храма, центральное место в котором занимает покровительниц Сибири - Абалакская икона Божией Матери.
Мобильная выставка резных икон для незрячих и слабовидящих "Прикосновенный образ" уже побывала во многих городах России.
- Мы часто наблюдаем, как посетители "читают" руками образа и не могут сдержать слез, - рассказывает Минин. - Поэтому сейчас работаем над проектом для ребятишек из адаптационных школ, которые очень хотят познавать окружающий мир.
С каждой резной иконы художники сняли пластиковые копии. Они отправятся в Новосибирск, Томск, Барнаул, Красноярск, Кемерово и другие регионы. Чтобы у каждого из слабовидящих сибиряков была возможность почувствовать всю красоту и силу иконописного искусства.