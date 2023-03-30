И до кондитеров добрались: десерты можно печатать на 3D-принтерах

Исследователи разработали пищевой 3D-принтер, который может производить десерты и еду из натуральных ингредиентов. Для чизкейка, на создание которого потребовалось 30 минут, это были бисквитная паста, арахисовое масло, клубничный джем, Nutella, банановое пюре, вишневая посыпка и глазурь.

Фото: Ferra Ferra

Принтер был разработан исследователями израильского Технологического института Технион.

Хотя 3D-печать продуктов питания - это еще относительно новая технология, считается, что она имеет потенциал для использования в производстве продуктов питания, особенно для создания замысловатых конструкций, которые было бы трудно сделать традиционными методами.

Помимо создания визуально привлекательных блюд, 3D-принтеры могут быть использованы для производства продуктов питания с учетом индивидуальных диетических требований, а также для отслеживания потребления калорий и питательных веществ.