Heinz выпустит тату-чернила цвета кетчупа

Heinz в рамках партнёрства с компанией-производителем краски и оборудования для татуировщиков Electric Ink разрабатывает безопасные красные чернила для тату, сообщает The Drum. Бренд запустил проект «Heinz Tattoo Ink» на фоне новостей о том, что в разных странах стали чаще запрещать использование красных пигментов для тату из-за вредных веществ, содержащихся в их составе.

Фото: Sostav Sostav

По словам руководства компании, фанаты любят делать тату с продуктами и логотипом бренда. «Быстрый поиск фотографий и хэштегов в социальных сетях показывает, что поклонники Heinz любят делать татуировки с нашим брендом и продуктами. Мы должны были создать что-то экстраординарное и в результате предложить новую альтернативу вредным чернилам», — сказал глава Heinz Brazil Тиаго Стелле.

Сейчас Heinz сотрудничает с пятью бразильскими татуировщиками, чтобы создать 57 уникальных трафаретов для татуировок. Они будут доступны для загрузки на сайте Heinz.