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1 час назад

Heinz выпустит тату-чернила цвета кетчупа

Sostav.ru

Heinz в рамках партнёрства с компанией-производителем краски и оборудования для татуировщиков Electric Ink разрабатывает безопасные красные чернила для тату, сообщает The Drum. Бренд запустил проект &laquo;Heinz Tattoo Ink&raquo; на фоне новостей о том, что в разных странах стали чаще запрещать использование красных пигментов для тату из-за вредных веществ, содержащихся в их составе.

Heinz выпустит тату-чернила цвета кетчупа
Фото: SostavSostav

По словам руководства компании, фанаты любят делать тату с продуктами и логотипом бренда. &laquo;Быстрый поиск фотографий и хэштегов в социальных сетях показывает, что поклонники Heinz любят делать татуировки с нашим брендом и продуктами. Мы должны были создать что-то экстраординарное и в результате предложить новую альтернативу вредным чернилам&raquo;, &mdash; сказал глава Heinz Brazil Тиаго Стелле.

Сейчас Heinz сотрудничает с пятью бразильскими татуировщиками, чтобы создать 57 уникальных трафаретов для татуировок. Они будут доступны для загрузки на сайте Heinz.

В 2012 году музыкант Эд Ширан сделал тату на руке с этикеткой кетчупа Heinz, что впоследствии привело к рекламным контрактам с брендом. Музыкант не раз заявлял о своей любви к продукции компании. В первой коллаборации певец добавлял любимый соус в блюда дорогого ресторана. В следующей кампании Heinz создал упаковку для бутылочек, на которой изображен стилизованный под Эда томат &mdash; с очками и прической. В 2019 году Heinz выпустил лимитированную коллекцию бутылочек кетчупа с изображениями татуировок певца.

Вещи,Эд Ширан,
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