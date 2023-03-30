$76.45+0.1482.39-0.75
4 минуты назад

Французский модный бренд сделал сумку из метеорита, упавшего на Землю 55 000 лет назад

Poslednie-novosti.com

Французский модный бренд Coperni сделал сумку из настоящего метеорита, упавшего на Землю 55 000 лет назад. Стоимость такого изделия составляет 43 000 долларов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Французский бренд сделал сумку из метеорита, упавшего 55 000 лет назад
Фото: Poslednie novostiPoslednie novosti

По информации таблоида, сумка выпускается в ограниченной серии. Изделие изготовлено из смолы и лунного камня, который упал на Землю 55 000 лет назад и был найден в 1968 году на юге Франции.

Как сообщили создатели сумки, ее дизайн «тонко сочетает в себе археологию, дизайн, классическое и примитивное искусство». При этом создатели сумки заявили, что возврату она не подлежит, потому что делается на заказ. Каждая сумка будет изготавливаться вручную, и все они будут немного отличаться друг от друга. Кроме того, каждое изделие будет снабжено сертификатом подлинности.

Вещи,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий