Французский бренд сделал сумку из метеорита, упавшего 55 000 лет назад

Французский модный бренд Coperni сделал сумку из настоящего метеорита, упавшего на Землю 55 000 лет назад. Стоимость такого изделия составляет 43 000 долларов. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По информации таблоида, сумка выпускается в ограниченной серии. Изделие изготовлено из смолы и лунного камня, который упал на Землю 55 000 лет назад и был найден в 1968 году на юге Франции.
Как сообщили создатели сумки, ее дизайн «тонко сочетает в себе археологию, дизайн, классическое и примитивное искусство». При этом создатели сумки заявили, что возврату она не подлежит, потому что делается на заказ. Каждая сумка будет изготавливаться вручную, и все они будут немного отличаться друг от друга. Кроме того, каждое изделие будет снабжено сертификатом подлинности.