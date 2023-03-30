Французский бренд сделал сумку из метеорита, упавшего 55 000 лет назад

По информации таблоида, сумка выпускается в ограниченной серии. Изделие изготовлено из смолы и лунного камня, который упал на Землю 55 000 лет назад и был найден в 1968 году на юге Франции.

Как сообщили создатели сумки, ее дизайн «тонко сочетает в себе археологию, дизайн, классическое и примитивное искусство». При этом создатели сумки заявили, что возврату она не подлежит, потому что делается на заказ. Каждая сумка будет изготавливаться вручную, и все они будут немного отличаться друг от друга. Кроме того, каждое изделие будет снабжено сертификатом подлинности.