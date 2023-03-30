Женщина вернула икону, которую ее семья прятала от советской власти

«При советской власти, когда храм закрывали, местные жители укрывали иконы в своих домах, чтобы сберечь их от уничтожения. Так и эта икона святой Параскевы хранилась с тех времен в семье нашей односельчанки. Сейчас же, когда храм стал восстанавливаться, она решила возвратить святыню приходу», — цитирует йерея Дмитрия Бердникова епархия.