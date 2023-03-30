Картину Бэнкси продали почти за 157 миллионов рублей

Картину британского уличного граффити-художника Бэнкси (Banksy) под названием «Соберись с духом!» продали за два миллиона 32 тысячи долларов (почти 157 миллионов рублей). Об этом сообщает The Guardian.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Полотно ушло с молотка в три раза дороже первоначальной стоимости (около 600 тысяч долларов). В своем произведении Бэнкси изобразил Смерть за рулем на карнавальном бамперном автомобиле.

Картина была написана в 2010 году для британской музыкальной группы Exit Through the Gift Shop. Анонимный художник создал работу, чтобы присвоить права на название коллектива для своего одноименного документального фильма. Кинолента вышла в прокат в 2010 году и была номинирована на премию «Оскар».