Пенсионер потерял картину ученика Айвазовского в Петербурге

В Санкт-Петербурге местный пенсионер потерял картину художника Льва Лагорио — ученика мариниста Ивана Айвазовского. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Шесть лет назад, утверждает источник телеканала, пенсионер передал полотно размером 120 на 70 см на хранение своей знакомой на время своего переезда и ремонта.
В 2022 году пенсионеру сообщили, что женщина умерла. Решив забрать произведение искусства, он обнаружил его пропажу. Сын покойной не смог сказать, куда исчезла картина Лагорио.
В региональном МВД уточнили, что полиция расследует обстоятельства пропажи.