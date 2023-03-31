$76.45+0.1482.39-0.75
54 минуты назад

Пенсионер потерял картину ученика Айвазовского в Петербурге

Газета.Ruиещё 2

В Санкт-Петербурге местный пенсионер потерял картину художника Льва Лагорио — ученика мариниста Ивана Айвазовского. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пенсионер потерял картину ученика Айвазовского в Петербурге
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Шесть лет назад, утверждает источник телеканала, пенсионер передал полотно размером 120 на 70 см на хранение своей знакомой на время своего переезда и ремонта.

В 2022 году пенсионеру сообщили, что женщина умерла. Решив забрать произведение искусства, он обнаружил его пропажу. Сын покойной не смог сказать, куда исчезла картина Лагорио.

В региональном МВД уточнили, что полиция расследует обстоятельства пропажи.

Вещи,Лев Лагорио,Иван Айвазовский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий