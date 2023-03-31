Пенсионер потерял картину ученика Айвазовского в Петербурге

В Санкт-Петербурге местный пенсионер потерял картину художника Льва Лагорио — ученика мариниста Ивана Айвазовского. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Шесть лет назад, утверждает источник телеканала, пенсионер передал полотно размером 120 на 70 см на хранение своей знакомой на время своего переезда и ремонта.

В 2022 году пенсионеру сообщили, что женщина умерла. Решив забрать произведение искусства, он обнаружил его пропажу. Сын покойной не смог сказать, куда исчезла картина Лагорио.