Группа «Мураками» остается «В песнях навсегда»

Группа «Мураками» презентовала полноформатную пластинку «В песнях навсегда».
Ранее в качестве отдельных синглов выходили ставшие хитами песни «За стеной», «Даю слово (Только хорошее)», «Смерть и любовь» (совместная работа с коллективом «МодеМ»), а также «Adios», которая сейчас штурмует «Чартову Дюжину» на НАШЕм Радио. В альбом также вошла сольная песня гитариста команды Раиля Латыпова. Потребовалось более 15 лет участия в группе, чтобы он решился запеть. Решимость и решительность, несмотря на разбитое сердце, горечь и необходимость выстраивать свою жизнь заново – то, что красной нитью проходит через весь лонгплей.
«Песни как молитвы – они помогают обрести себя, построить себя заново благодаря словам и рифмам, нотам и мелодии, – рассказывает лидер команды Диляра Вагапова. – Большинство из них написано специально для этого альбома, и есть ощущение, что ещё многое собрано внутри и хочет вырваться наружу. Эта пластинка о разодранном сердце, несбывшихся надеждах, потерянном состоянии, потерянных нотах и одиночестве в толпе. Но тот, кто с нами остался, всегда почувствует биение наших сердец, несмотря на расстояния! Остаться навсегда в песнях, где бы ты ни находился, что бы с тобой ни происходило – остаться в песнях «Мураками» и звучать по-новому! Дерзко, нагло, сильно, полным звуком!»
Слушайте и оставайтесь «В песнях навсегда».
Услышать новый альбом вживую в Санкт-Петербурге можно будет 15 апреля в клубе «Космонавт». Музыканты представят не только новый альбом, но и исполнят любимые поклонниками песни. Пойте этой весной вместе с «Мураками»!
«Мураками», 15 апреля 2023
20:00, клуб Космонавт
Новый альбом + все хиты
Билеты на танцпол – 1500 рублей.