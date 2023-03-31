Группа «Мураками» остается «В песнях навсегда»

«Песни как молитвы – они помогают обрести себя, построить себя заново благодаря словам и рифмам, нотам и мелодии, – рассказывает лидер команды Диляра Вагапова. – Большинство из них написано специально для этого альбома, и есть ощущение, что ещё многое собрано внутри и хочет вырваться наружу. Эта пластинка о разодранном сердце, несбывшихся надеждах, потерянном состоянии, потерянных нотах и одиночестве в толпе. Но тот, кто с нами остался, всегда почувствует биение наших сердец, несмотря на расстояния! Остаться навсегда в песнях, где бы ты ни находился, что бы с тобой ни происходило – остаться в песнях «Мураками» и звучать по-новому! Дерзко, нагло, сильно, полным звуком!»