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2 часа назад

Guerlain выпустил духи во флаконе из муранского стекла за $27 тысяч

Газета.Ru

Французский парфюмерный дом Guerlain совместно со стеклодувом Аристидом Нажаном отметил 170-летие создания пчелиного флакона, выпустив флакон из муранского стекла лимитированной серии с ароматом Le Bouquet de la Mariée. Об этом пишет WWD.

Guerlain выпустил духи во флаконе из муранского стекла
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Флакон включает в себя скульптурные цветы, покрытые 24-каратным золотом, в центре указана дата 30 апреля 1853 года — день рождения флакона с пчелами. 1 мая будет выпущено десять лимитированных флаконов с гравировкой, каждый из которых будет стоить $27 тыс.

«Как и Guerlain, [Аристид] больше всего на свете любит природу, поэтому цветы были для нас обоих несомненной идеей», — сказала Анн Каролин Празан, директор Guerlain по искусству, культуре и наследию.

Аристид Нажан разработал дизайн флакона за семь часов.

Сам аромат Bouquet de la Mariée включает в себя ноты цветка апельсина, мускуса и ванили.

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