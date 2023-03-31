Guerlain выпустил духи во флаконе из муранского стекла

Французский парфюмерный дом Guerlain совместно со стеклодувом Аристидом Нажаном отметил 170-летие создания пчелиного флакона, выпустив флакон из муранского стекла лимитированной серии с ароматом Le Bouquet de la Mariée. Об этом пишет WWD.
Флакон включает в себя скульптурные цветы, покрытые 24-каратным золотом, в центре указана дата 30 апреля 1853 года — день рождения флакона с пчелами. 1 мая будет выпущено десять лимитированных флаконов с гравировкой, каждый из которых будет стоить $27 тыс.
«Как и Guerlain, [Аристид] больше всего на свете любит природу, поэтому цветы были для нас обоих несомненной идеей», — сказала Анн Каролин Празан, директор Guerlain по искусству, культуре и наследию.
Аристид Нажан разработал дизайн флакона за семь часов.
Сам аромат Bouquet de la Mariée включает в себя ноты цветка апельсина, мускуса и ванили.