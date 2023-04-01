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1 час назад

Создан материал для строительства домов на Марсе

Мир новостей

В опубликованной в журнале Open Engineering статье рассказывается, что в процессе исследования ученые использовали искусственный марсианский грунт, смешанный с картофельным крахмалом (он выступает в качестве связующего вещества) и щепоткой соли. При этом они ставили перед собой задачу получить материал, более прочный, чем бетон, и идеально подходящий для строительных работ во внеземных условиях.

Создан материал для строительства домов на Марсе
Фото: UnsplashUnsplash
Мир новостей

Результаты испытаний показали, что прочность StarCrete при сжатии в 72 мегапаскаля (МПа). Это больше чем вдвое превышает прочность обычного бетона в 32 МПа. А StarCrete, сделанный из лунной пыли, оказался еще прочнее и превышал 91 МПа.

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