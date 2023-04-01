Создан материал для строительства домов на Марсе

В опубликованной в журнале Open Engineering статье рассказывается, что в процессе исследования ученые использовали искусственный марсианский грунт, смешанный с картофельным крахмалом (он выступает в качестве связующего вещества) и щепоткой соли. При этом они ставили перед собой задачу получить материал, более прочный, чем бетон, и идеально подходящий для строительных работ во внеземных условиях.