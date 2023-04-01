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2 часа назад

Как уберечься от кражи данных со смартфона: четыре правила

Ferra.ru

Резидент Фонда Национальной технологической инициативы Пётр Чернавин назвал четыре базовых правила цифровой безопасности, позволяющих избежать кражи личных данных со смартфона.

Как уберечься от кражи данных со смартфона: четыре правила
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По его словам, необходимо отдавать себе отчёт в том, по каким ссылкам переходите и куда. Малейшее подозрение, что ссылка может привести на фейковый или мошеннический ресурс, должно остановить от перехода. Это же касается и скачивания подозрительных файлов.

Нельзя предоставлять разрешения подозрительным приложениям от неизвестных разработчиков. Потому что неизвестно, какие там могут быть встроены вирусы или ради каких целей эти продукты распространяются.

Не стоит использовать бесплатные прокси-серверы и VPN, а только платные клиенты. В противном случае нет никакой гарантии в сохранности конфиденциальной информации, тем более такой как данные банковских карт, логины и пароли, переписка.

Важным условием цифровой безопасности эксперт назвал использование двухэтапной аутентификации.

Пользователям также рекомендуется по возможности использовать двухэтапную аутентификацию для своих учётных записей в Интернете. Большинство банков и крупных социальных сетей предоставляют такую возможность. Как следует из названия, двухэтапная аутентификация требует двух шагов: ввода пароля и ввода номера, доступного только вам. Пётр Чернавин Резидент Фонда Национальной технологической инициативы

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