Минералы – это настоящая, никем не искаженная история Земли, поэтому коллекция «камней», которую собирает геофизик Алексей Лядов, поможет его сыну понять, что такое третья планета от Солнца. Об этом житель Перми рассказал корпоративному изданию «Газпром недр». Хобби появилось в жизни ученого после общения с опытным с геологом. К слову, профессиональный праздник разведчиков полезных ископаемых отмечают сегодня – во второе воскресенье апреля.

Фото: N24.ru N24.ru

Своей гордостью Лядов считает палеонтологические экземпляры, эффузивные и интрузивные породы, поделочные минералы, полудрагоценные и драгоценные минералы.

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"Однажды в Екатеринбурге я был в гостях у директора горного музея, и он мне показал цитрин размером больше 300 карат из своей домашней коллекции. В мире всего два таких экземпляра, и оба находятся в столице Урала", – рассказал геофизик.

По его словам, он не думал, что все так далеко зайдет: «Семья относится с пониманием, я ведь трачу время и деньги на знания. И на красоту: в последнее время нравится "вписывать" минералы в интерьер – это очень красиво», – пояснил коллекционер.

Такие энтузиасты – увлеченные делом, превратившие хобби в профессиональную деятельность, посвятившие жизнь изучению недр земли – когда-то изменили историю России в целом и Ямала в частности. Это в поздравлениях с Днем геолога отметили коллеги по освоению полезных ископаемых, представители власти, общественники.

"Месторождения, города, улицы, воздушные и водные суда названы именами выдающихся людей, открывших путь к природным богатствам Ямала. Благодаря вашим усилиям и самоотверженности на Ямале создан мощный производственный комплекс, а автономный округ является лидером в производстве газа. Работа геологов является частью стратегии развития Ямала. Будем, как и прежде, продолжать поддерживать все ваши усилия в этом направлении", – написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев напомнил, что в 2023 году отмечаются две знаковые даты – 75 лет тюменской геологии и 70-летие со дня первого газового фонтана в Березовом, с которого и началась история всемирно известной Западно-Сибирской нефтегазовой провинции.

"Сегодня их дело (легендарных предшественников) успешно продолжает нынешнее поколение разведчиков недр – они стремятся быть достойными своих легендарных предшественников. Ищут и находят нестандартные решения сложных задач. Проверяют теории, исследуют, анализируют, открывают новые горизонты для развития науки и экономики", – сказал полпред.

Отметим, что в конце марта «Газпром нефть» получила лицензию на Салетинский участок в акватории Обской губы Карского моря. Актив станет частью геологоразведочного кластера, который объединяет группу материковых и шельфовых участков в районе Новопортовского месторождения на Ямале.