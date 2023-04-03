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1 час назад

Картину Марка Шагала "Воскрешение" продадут на аукционе за 2 млн долларов

Российская Газетаиещё 1

Редкую работу Марка Шагала "Воскрешение", предварительный вариант масштабного полотна 1948 года, выставят на торги в Москве на аукционе "Первые имена". Все торги будут вестись онлайн на портале Artinvestment.ru.

Картину Шагала "Воскрешение" продадут на аукционе за 2 млн долларов
Фото: оссийская Газетаоссийская Газета

XIX столетие представят работами Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Виктора Васнецова, Исаака Левитана, Ивана Похитонова, Алексея Саврасова, Василия Сурикова. ХХ век - шедеврами Ильи Репина, Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина и произведениями авангардистов. В каталоге без преувеличения знаковые произведения, в частности редчайшее полотно "Крымский пейзаж" 1916 года Адольфа Мильмана, живопись Варвары Степановой и Надежды Лермонтовой - настоящие коллекционерские жемчужины.

"Вообще, шедевры классического искусства XIX и ХХ веков крайне редко появляются на рынке, и тем более на аукционе, - говорит руководитель Artinvestment.ru Егор Молчанов. - На первом месте, конечно, Шагал. Он редко встречается в России. Работа 1940-х годов даже для международного рынка - большая редкость. Сейчас в продаже чаще можно найти произведения, которые были созданы в 1960-1970-х. Кроме того, это предварительный вариант масштабного полотна, которое сегодня украшает Центр Жоржа Помпиду, что придает работе особую ценность. Эта вещь достойна любого музея, она имеет сертификат Фонда Шагала. И мы думаем, что эстимейт в два миллиона долларов она преодолеет".

Аукцион продлится с 10 по 14 апреля. А все работы можно будет предварительно посмотреть в Галерее "21-й век" в дни работы аукциона.

Вещи,Егор Молчанов,Алексей Боголюбов,Иван Похитонов,Василий Суриков,Варвара Степанова,Алексей Саврасов,Николай Рерих,Исаак Левитан,Виктор Васнецов,Илья Репин,Марк Шагал,Иван Айвазовский,
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