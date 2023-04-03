Картину Шагала "Воскрешение" продадут на аукционе за 2 млн долларов

"Вообще, шедевры классического искусства XIX и ХХ веков крайне редко появляются на рынке, и тем более на аукционе, - говорит руководитель Artinvestment.ru Егор Молчанов. - На первом месте, конечно, Шагал. Он редко встречается в России. Работа 1940-х годов даже для международного рынка - большая редкость. Сейчас в продаже чаще можно найти произведения, которые были созданы в 1960-1970-х. Кроме того, это предварительный вариант масштабного полотна, которое сегодня украшает Центр Жоржа Помпиду, что придает работе особую ценность. Эта вещь достойна любого музея, она имеет сертификат Фонда Шагала. И мы думаем, что эстимейт в два миллиона долларов она преодолеет".