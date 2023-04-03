Картину Шагала "Воскрешение" продадут на аукционе за 2 млн долларов

Редкую работу Марка Шагала "Воскрешение", предварительный вариант масштабного полотна 1948 года, выставят на торги в Москве на аукционе "Первые имена". Все торги будут вестись онлайн на портале Artinvestment.ru.
XIX столетие представят работами Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Виктора Васнецова, Исаака Левитана, Ивана Похитонова, Алексея Саврасова, Василия Сурикова. ХХ век - шедеврами Ильи Репина, Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина и произведениями авангардистов. В каталоге без преувеличения знаковые произведения, в частности редчайшее полотно "Крымский пейзаж" 1916 года Адольфа Мильмана, живопись Варвары Степановой и Надежды Лермонтовой - настоящие коллекционерские жемчужины.
"Вообще, шедевры классического искусства XIX и ХХ веков крайне редко появляются на рынке, и тем более на аукционе, - говорит руководитель Artinvestment.ru Егор Молчанов. - На первом месте, конечно, Шагал. Он редко встречается в России. Работа 1940-х годов даже для международного рынка - большая редкость. Сейчас в продаже чаще можно найти произведения, которые были созданы в 1960-1970-х. Кроме того, это предварительный вариант масштабного полотна, которое сегодня украшает Центр Жоржа Помпиду, что придает работе особую ценность. Эта вещь достойна любого музея, она имеет сертификат Фонда Шагала. И мы думаем, что эстимейт в два миллиона долларов она преодолеет".
Аукцион продлится с 10 по 14 апреля. А все работы можно будет предварительно посмотреть в Галерее "21-й век" в дни работы аукциона.