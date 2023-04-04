Что скрывала икона «Святые Кирилл Белозерский и Кирилл Новозерский»

«Несмотря на колоссальный опыт работы (более 50 лет), у меня возникли небольшие сложности. Меня волновал вопрос нимбов, которые были выполнены перед поновлением. Стало известно, что в XVIII веке икона поновлялась на месте прямо в иконостасе. Изначально были золотые нимбы, но олифа выцвела. На нимбы положили серебро, но в процессе эксплуатации, учитывая помещения деревянной неотапливаемой церкви, нимбы стали черными. Было непривычно. Я впервые встретила такой эффект. Я взяла небольшой фрагмент, в который входят все красочные слои, и отправила образец в Московскую лабораторию физико-химических исследований. Мне пришел ответ, что на данном фрагменте шесть слоев: олифа, красочный слой и слои, перекрытые серебром. Это было необычно в моей практике — встреча с черными нимбами», — рассказала художник-реставратор.