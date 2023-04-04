Что скрывала икона «Святые Кирилл Белозерский и Кирилл Новозерский»

В Вологодском филиале ВХНРЦ имени И. Э. Грабаря завершилась реставрация иконы «Святые преподобные Кирилл Белозерский и Кирилл Новозерский». В декабре 2021 года начались предреставрационные работы: фотографирование, визуальное исследование на предмет состояния красочного слоя. С сентября 2022-го к реставрации приступила художник-реставратор высшей категории Тамара Рыбакова.
«В ходе реставрации удалось обнаружить самое ценное — вкладную надпись, которая просматривалась под двумя слоями олифы. Запись была прочитана художниками- реставраторами. Это редчайшая информация, которая встречается на иконах. Надпись дает нам информацию о годе, кто вкладчик, в какую церковь была направленна икона. Всё это дает возможность проанализировать остальные памятники, аналогичные по художественным качествам. И по стилю можно сказать, что эта икона относится к местным крестьянским художникам-иконописцам», — говорит Тамара Петровна.
Икона происходит из местного ряда иконостаса деревянной Никольской церкви, построенной в 1676 году в селе Дмитриево Череповецкого района. Иконы этого иконостаса были демонтированы в 1978 году. Теперь они хранятся в фондах Череповецкого музейного объединения. На памятнике изображены святые основатели двух крупных северных монастырей Кирилл Белозерский и Кирилл Новозерский. Внимание привлекают иконографические и колористические особенности изображения святых: погрешности в рисунке и пропорциях человеческой фигуры.
«Несмотря на колоссальный опыт работы (более 50 лет), у меня возникли небольшие сложности. Меня волновал вопрос нимбов, которые были выполнены перед поновлением. Стало известно, что в XVIII веке икона поновлялась на месте прямо в иконостасе. Изначально были золотые нимбы, но олифа выцвела. На нимбы положили серебро, но в процессе эксплуатации, учитывая помещения деревянной неотапливаемой церкви, нимбы стали черными. Было непривычно. Я впервые встретила такой эффект. Я взяла небольшой фрагмент, в который входят все красочные слои, и отправила образец в Московскую лабораторию физико-химических исследований. Мне пришел ответ, что на данном фрагменте шесть слоев: олифа, красочный слой и слои, перекрытые серебром. Это было необычно в моей практике — встреча с черными нимбами», — рассказала художник-реставратор.
Икона «Святые преподобные Кирилл Белозерский и Кирилл Новозерский» является ценным памятником русской иконописи XVIII века, важным для атрибуции множества анонимных икон этого времени, происходящих из сельских церквей Русского Севера и хранящихся в отечественных музеях и в частных собраниях.
Добавим, что икона вернется обратно в фонды Череповецкого музейного собрания, но перед этим попадет на выставку подписных икон в Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.