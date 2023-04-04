В Париже выставят на аукцион картины и скульптуры Алена Делона

Коллекция предметов искусства, принадлежащая французскому актеру Алену Делону, будет выставлена на аукцион, который пройдет 22 июня в Париже. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на организатора торгов - аукционный дом Bonhams-Cornette de Saint Cyr.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Стоимость коллекции, в которую вошло более 80 предметов искусства, в том числе картины французских художников XIX века - Делакруа, Коро, Милле и скульптуры, оценивается от €4 млн до €5 млн. До торгов, с мая по июнь, она будет поочередно представлена на выставках в Нью-Йорке, Гонконге, Женеве, Лондоне и Париже.

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Среди главных произведений искусства, по словам представителей аукционного дома, - картина Рауля Дюфи "Пляж в Сент-Адрес" (La plage de Sainte-Adresse, 1906), стоимость которой оценивается в €600-800 тыс., и работа Эжена Делакруа "Арабский скакун, привязанный к изгороди" (Cheval arabe attach un piquet, 1825) с экспертной стоимостью от €400 до 600 тыс.

По словам самого Делона, эту коллекцию картин он собирал в течение почти шести десятков лет.

"Первую работу я купил в 1964 году в Лондоне. За эти годы я приобрел множество рисунков, картин, скульптур. Они сопровождали меня на протяжении многих лет и были частью моей жизни", - отмечает 87-летний актер.

В 2014 году Делон распродал на аукционе свою коллекцию оружия. Тогда с многократным превышением стартовой цены был продан винчестер 30-го калибра образца 1894 года, фигурировавший в популярном телесериале "Именем закона". Его Делону лично подарил актер Стив Маккуин. До этого на аукционах были выставлены коллекции часов и элитных вин Делона. В 2016 году за более, чем €4 млн с молотка ушла его коллекция из 12 бронзовых скульптур итальянского скульптора-анималиста Рембрандта Бугатти.

Сам актер отмечал ранее в одном из интервью, что "всю жизнь занимался коллекционированием, а также получал массу подарков".