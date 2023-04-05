7 книг с отсылками к классическим произведениям

Если классика уже буквально выучена наизусть, но любимые истории все еще оставляют недосказанность, можно обратиться к литературе, которая по-новому смотрит на классические произведения. Полистали Букмейт и собрали подборку книг с отсылками к классической литературе — Шекспиру, Шарлотте Бронте и даже книжкам о Питере Пэне.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Словно мы злодеи», М.Л. Рио

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Роман в стиле «темная академия» описывает жизнь семерых студентов элитной академии искусств. Все они каждый семестр бьются за главные роли в постановках шекспировских пьес и могут цитировать английского классика с любой строчки. Такая старательность граничит с безумием, которое неминуемо привело к трагедии. Грань между сценической постановкой и реальной жизнью стирается, актеры в самом деле становятся жертвами, палачами или злодеями.

Даже если до этого вы никогда не читали Шекспира, после этого романа точно захотите прочесть «Гамлета». Переводила книгу Екатерина Ракитина — преподаватель зарубежной литературы и эксперт по Шекспиру. Комедия «Много шума из ничего» в её переводе идет в нескольких театрах России.

«Вещие сестрички», Терри Пратчетт

Мечтательная Маграт Чесногк, добрая нянюшка Ягг и убийственно справедливая матушка Ветровоск сначала неосознанно, а затем вполне сознательно влияют на судьбу королевства, где совсем недавно умер король.

Юмористическое фэнтези о трех ведьмах в сказочном мире пестрит цитатами из «Макбет».

Легкий юмор, захватывающие сюжетные повороты и большое количество отсылок, для которых лучше уже иметь багаж прочитанного, особенно у Шекспира. Тут лучше один раз прочесть саму книгу, чем сотню аннотаций.

«Дорогая Венди», Элисон Кэмпбелл Уайз

Вечно юный Питер Пэн — мальчик, который умеет летать и никогда не станет взрослым. Он живет в Неверленде и наслаждается приключениями, которым нет конца. Беззаботная вечность кажется идеальной, особенно на фоне суровой реальности, с которой столкнулась Венди.

Она выросла, пережила потерю близких людей и лечение в психиатрической клинике, переехала в Лондон и завела семью. Внезапное возвращение Питера Пэна, который по ошибке забирает ее дочь Джейн, заставляет Венди вновь вернуться в Неверленд, чтобы спасти своего ребенка.

Эта книга — мрачное прочтение истории про Питера Пэна, помогающее переосмыслить любимую сказку и понять важность семейных уз и материнской любви.

«Потерянный мальчишка. Подлинная история капитана Крюка», Кристина Генри

Еще одна отсылка к истории про Питера Пэна. Книга Кристины Генри рассказывает о том самом злодее из диснеевского мультика — Капитане Крюке. Ведь изначально Крюк был вовсе не главным врагом Питера Пэна, а его первым и самым любимым потерянным мальчишкой.

Остров, на который Питер привозил ребят из чистого озорства, был не так дружелюбен, а забавы Питера Пэна могли кончиться очень плачевно. «Питер выбирал мальчишек — да, это так. Но он о них не заботился. Он за ними не присматривал… Это делал я».

Взгляд на главного антагониста самого веселого мальчишки нашего детства с другой стороны. История, которую рассказывает Капитан Крюк, разрушит представления о волшебном мире и заставит не раз пустить слезу по детству, отобранному у самого Крюка.

«Французская няня», Бьянка Питцорно

Девятилетняя девочка Софи живет в Париже 1830-х годов со своей тяжело больной матерью. В попытках заработать она попадает в дом известной балерины, становится ее воспитанницей и няней ее дочери. Юная Софи, выросшая в нищете, знакомится с аристократическим окружением хозяйки.

Интересно, что «Французская няня» — роман, изящно вплетенный в канву произведения «Джейн Эйр». По сути, это книга об уже известной классической истории любви, только наблюдаем мы за ней с точки зрения стороннего персонажа.

Несмотря на то, что роман заявлен как книга для школьников и подростков, он принесёт немало удовольствия и взрослым, особенно тем, кто уже знаком с романом Шарлотты Бронте, вдохновившим Питцорно.

«Мое имя Офелия», Лиза Кляйн

«Гамлет» Шекспира — одна из самых известных и величайших трагедий мира. И если вы думаете, что в этой истории все однозначно и она вам хорошо известна, то «Мое имя Офелия» — произведение, которое вас приятно удивит.

В своей книге автор романа Лиза Кляйн рассуждает на тему, что бы случилось, останься Офелия жива. Как сложилась бы ее жизнь после трагических событий и что на самом деле к ним привело? Читая роман, можно взглянуть на трагедию Шекспира глазами Офелии, заново открыв для себя это классическое произведение.

«Королевы Иннис Лира», Тесса Греттон

Новое прочтение шекспировской пьесы «Король Лир» с альтернативной концовкой и капелькой древней магии.

Король, потерявший жену, безутешен и доверяет только пророчествам звезд. Он желает уйти с престола и передать власть. Для этого король созывает трех своих дочерей. Та, что любит его сильнее, получит все, включая престол. Однако королевство оказывается втянуто в распри между мужьями девушек, пытающихся заполучить корону. Только вот она ядовита, а истинную королеву выберет загадочный и волшебный остров Иннис Лир.