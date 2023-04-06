Найденную на чердаке старую игрушку оценили в 1 млн рублей

Жительница шотландского города Эдинбург, Великобритания, Ли Гарретт нашла на чердаке старого игрушечного робота, который оказался раритетом стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Record.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Женщина рассказала, что обнаружила игрушку, когда вместе с братьями и сестрами убиралась в доме матери перед ее переездом. Они собирались отдать робота, с которым играли в детстве более 50 лет назад, на благотворительность. Однако брат Гарретт предположил, что находка может быть ценной, так как видел похожего робота в интернете. «Мы надеялись, что робот будет стоить несколько фунтов стерлингов. Но когда мы узнали, что это за игрушка и какова ее стоимость, мы не могли поверить своим ушам», — рассказала женщина.

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Робот был выпущен в 1957 году японским производителем игрушек Masudaya. Он был одним из набора «Банды пяти» роботов, которых можно было приобрести только по специальному заказу в конце 1950-х годов. Игрушка семьи Гарретт была выпущена первой, что сделало ее самой редкой среди остальных роботов.

Игрушка будет выставлена на аукцион McTear's Antiques & Interiors в городе Глазго 7 апреля. Ожидается, что стоимость робота достигнет 10 тысяч фунтов стерлингов. «Очень немногие из этих удивительных игрушек когда-либо поступали на аукцион, и найти такую в комплекте с коробкой и контроллером — действительно большая редкость», — утверждает специалист из аукционного дома Джеймс Спиридион.

Мать Гарретт заявила, что хочет разделить полученные с продажи робота деньги между всеми пятью детьми. «Мне хочется верить, что новый счастливый обладатель робота получит столько же удовольствия от игры с ним, сколько и мы в детстве. Но мне кажется, что его нужно держать в недоступном для посторонних людей месте», — говорит Гарретт.