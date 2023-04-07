$79.50+0.1487.10+0.37
8 минут назад

Картина Бэнкси ушла с молотка почти за 157 млн рублей

Вечерняя Москва

Произведение уличного искусства под названием «Соберись с духом!», созданное британским художником-граффитистом Бэнкси, было продано на аукционе за огромную сумму. Картина обошлась неизвестному покупателю в два миллиона 32 тысячи долларов, что составляет почти 157 миллионов рублей.

Картина Бэнкси ушла с молотка почти за 157 млн рублей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Полотно удалось продать в три раза дороже его первоначальной стоимости, которая составляла приблизительно 600 тысяч долларов. В своем искусстве Бэнкси изобразил Смерть за рулем на карнавальном бамперном автомобиле, пишет The Guardian.

Картина появилась из-под пера прославленного художника еще в 2010 году. Бэнкси написал ее для британской музыкальной группы Exit Through the Gift Shop. Художник создал это произведение, чтобы получить права на название коллектива для своего одноименного документального фильма. Кинолента вышла на широкие экраны в 2010 году и была номинирована на премию «Оскар».

Однако не всегда к картинам Бэнкси бывает настолько трепетное отношение. Уличный художник подтвердил, что строители снесли заброшенный дом с рисунком его авторства на стене. Рисунок располагался на заброшенном фермерском доме в городе Херн-Бэй в английском графстве Кент. Здание давно пустовало. На заколоченном окне дома Бэнкси изобразил мальчика, раздвигающего занавески из двух листов гофрированного металла.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий