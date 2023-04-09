Экстрасенс объяснила, безопасно ли носить чужие украшения

Носить чужие украшения и вещи может быть опасно. Об этом Москве 24 рассказала экстрасенс, таролог Анна Нефертари.

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По ее словам, при плохом характере, постоянных ссорах и недовольстве жизнью украшения и вещи владельца заряжаются негативной энергией. "Надев их, мы можем перетянуть на себя часть тяжелого внутреннего состояния этого человека и даже его проблемы. Это как заразиться вирусом", – пояснила эксперт.

При этом можно носить украшения и вещи, если они принадлежали счастливому доброжелательному владельцу.

"Кроме того, когда в старину князь или царь дарил свой перстень подданному, которому был благодарен за службу, он передавал ему часть своей энергии. А значит, и удачи", – отметила Нефертари.

Также она посоветовала не подбирать украшения. По ее словам, есть вид порчи, который делают именно на них.

Колдуны могут скидывать на украшения болезни и невезение. Или делать из них так называемые "крадники" – чтобы похитить у другого деньги, красоту и здоровье.

Что касается украшений, которые передаются по наследству, их можно носить, только если они принадлежали человеку с более-менее счастливой судьбой. Также не надо надевать вещи родственника, который вас не любил, – в них будет заложена программа уничтожения, предупредила Нефертари.

Любым украшениям эксперт посоветовала периодически устраивать энергетическую чистку. Защищая владельца, вещи могут вбирать в себя негативные программы. "Чтобы убрать их с украшения, его надо погрузить в соль и оставить на три дня", – объяснила экстрасенс.