Неизданная версия песни Дэвида Боуи выйдет в качестве NFT

«Когда я впервые поговорил с представителем фонды The Bowie Estate, он сказал мне, что изначально планировал выслушать моё предложение о выпуске этого альбома в качестве NFT, а затем вежливо отказаться», — сказал Двоскин. «Но когда он обнаружил оригинальное электронное письмо 2002 года, в котором Боуи выражал свой энтузиазм по поводу записи, это изменило его мнение. Это было творческое начинание, которое Дэвиду так и не довелось увидеть выпущенным при его жизни. Мы выполняем его желание, публикуя его сейчас».