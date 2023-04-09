Неизданная версия песни Дэвида Боуи выйдет в качестве NFT

Музыкальная платформа Web3 Gala Music представила своё партнерство с Ларри Двоскиным (продюсером, чьё портфолио работ охватывает Bono и Beach Boys) для выпуска ограниченной серии цифровых коллекционных вещей, вдохновлённых Дэвидом Боуи. Юбилейная коллекция NFT выйдет 14 апреля и предоставит поклонникам доступ к неизданной версии хита легендарного музыканта 1983 года Let's Dance в честь 40-летия песни.
Трек, который был результатом совместной работы Боуи и Двоскина, был записан через 19 лет после выхода оригинальной песни. В течение ограниченного периода времени, связанного с вышеупомянутой датой релиза, поклонники смогут прослушать обновлённую версию, оформив заявку на цифровую коллекцию через Gala Music. Там поклонники также увидят сделанные на заказ произведения искусства, вдохновлённые Боуи, средства от продажи которых пойдут в пользу MusiCares — некоммерческой музыкальной благотворительной организации, занимающейся предоставлением медицинских и социальных услуг.
Легенда поп-музыки Дэвид Боуи на концерте, в The Hammersmith Appollo, в Лондоне, Pic Shows: David Bowie, 2002
«Когда я впервые поговорил с представителем фонды The Bowie Estate, он сказал мне, что изначально планировал выслушать моё предложение о выпуске этого альбома в качестве NFT, а затем вежливо отказаться», — сказал Двоскин. «Но когда он обнаружил оригинальное электронное письмо 2002 года, в котором Боуи выражал свой энтузиазм по поводу записи, это изменило его мнение. Это было творческое начинание, которое Дэвиду так и не довелось увидеть выпущенным при его жизни. Мы выполняем его желание, публикуя его сейчас».
Приходите на платформу Gala Music 14 апреля, чтобы послушать неизданную версию песни Дэвида Боуи Let's Dance.