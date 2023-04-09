Что такое «просак» на самом деле

Устойчивое выражение "попасть впросак", означает "попасть в затруднительное или опасное положение. "Рамблер" расскажет, что это такое на самом деле.

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Многие помнят этот фразеологизм по художественному фильму "Жмурки" Алексея Балабанова, где попадание в тот самый просак во время интимной связи мужчины и женщины. Про просак пел и Владимир Высоцкий, и даже писал Александр Пушкин.

"Она была в Париже. Да, я попал впросак, да, я попал в беду", — В.С. Высоцкий.

"Иногда и сам впросак он попадался, как простак", — писал А.С.Пушкин в своем романе «Евгений Онегин».

Попасть в просак — значит, провалиться, попасть в неудобное положение или и вовсе безвыходное. Однако в реальности просак— это прядильное устройство для веревок, древний станок, на котором изготавливалась веревка.

Станок представлял из себя запутанную сеть из веревок, которые растягивались на колесе. Попадание в колесо частью одежды или волосами могло стать настоящей трагедией. Отсюда и значение фразеологизма, который мы используем в современной жизни.