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1 час назад

Что такое «просак» на самом деле

Даша Краснова

Устойчивое выражение "попасть впросак", означает "попасть в затруднительное или опасное положение. "Рамблер" расскажет, что это такое на самом деле.

Что такое «просак» на самом деле
Фото: социальные сетисоциальные сети

Многие помнят этот фразеологизм по художественному фильму "Жмурки" Алексея Балабанова, где попадание в тот самый просак во время интимной связи мужчины и женщины. Про просак пел и Владимир Высоцкий, и даже писал Александр Пушкин.

"Она была в Париже. Да, я попал впросак, да, я попал в беду", — В.С. Высоцкий.

"Иногда и сам впросак он попадался, как простак", — писал А.С.Пушкин в своем романе «Евгений Онегин».

Попасть в просак — значит, провалиться, попасть в неудобное положение или и вовсе безвыходное. Однако в реальности просак— это прядильное устройство для веревок, древний станок, на котором изготавливалась веревка.

Откуда взялись русские фразеологизмы

Станок представлял из себя запутанную сеть из веревок, которые растягивались на колесе. Попадание в колесо частью одежды или волосами могло стать настоящей трагедией. Отсюда и значение фразеологизма, который мы используем в современной жизни.

Что касается фильма "Жмурки", то режисер Алексей Балабанов скорее всего подразумевал, что просак — это промежность кобылы или коровы. Поэтому и использовал такое грубое определение в диалоге. Но это значение нельзя назвать основным, так как даже в старые времена использовалось только в отдельных краях.

Вещи,Алексей Балабанов,
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