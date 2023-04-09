Украденные драгоценности короны

В преддверии коронации Карла III, назначенной на 6 мая, какие-то влиятельные круги в британском истеблишменте устраивают атаку на королевский дом. Через ведущие СМИ они подняли старую историю о британском ограблении Индии, делая акцент на то, что главным бенефициаром индийской истории была королевская семья. Сначала собственное расследование столетней давности 6 апреля пересказала “The Guardian”, а к пасхальным выходным схожие материалы появились и на сайтах других газет, не пожелавших упускать потенциально громкую тему. При этом, что характерно, ни в одном тексте не сообщается, что весь промышленный потенциал не только Великобритании, но и в большой мере США и Канады также основывается на ресурсах, оплаченных жизнями десятков миллионов индийцев.

Ещё не став королём…

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То, что атака изначально направлена исключительно на пока ещё не Карла III и его будущих наследников, понятно уже из начавшей кампанию статьи в “The Guardian”. Речь в ней идёт исключительно о некоторых ювелирных изделиях, составляющих часть так называемых Драгоценностей Короны – собрания украшений, являющихся собственностью монархов.

Например, рассказывая о папке, обнаруженной в архиве Индийского офиса – фактически, министерства по делам Индии – авторы материала пишут о нравящемся будущему монарху золотом поясе с изумрудами. Он предназначался для украшения лошадей Лахорского махараджи Ранджита Сингха. Махараджа подписал с Великобританией договор о дружбе и выполнял все требования генерал-губернатора. Это не спасло Лахор от разграбления Британской Ост-Индской компанией. Пояс, а также знаменитый алмаз Кохинор, попросту отобрали у сына Сингха и подарили королеве Виктории.

Журналисты приводят описания ещё нескольких драгоценностей баснословной стоимости, полученных британскими монархами. При этом они сознательно затушёвывают главную часть ограбления Индии, акцентируя внимание лишь на тех мелочах – а в общем масштабе это действительно мелочи – полученных Викторией и её наследниками.

Дело на триллионы

Между тем, если бы журналистов действительно бы обуяла жажда справедливости в отношении Индии, им следовало бы писать не о лошадиных поясах, Кохиноре или ожерелье Виктории из 224 крупных жемчужин, которому так и не сложили цену.

Присвоение этих сокровищ, как и “баснословные” прибыли от поставок опиума в Китай или пошлин на чай в Америку, являются дерзким мелким ограблением. На общем фоне того, что Великобритания получила из Индии, они выглядят отбором школьного завтрака или кражей мобильного телефона. Ведь на деле британская промышленная революция и вообще всё существование империи, над которой не заходило солнце, было оплачено индийцами. И дело вовсе не в изумрудах, алмазах и золоте, доставшихся Короне.

Руками Ост-Индской компании, а потом и непосредственно государства Великобритания получила из Индии колоссальную прибыль. Именно прибыль, а не выручку или ценности на какую-то сумму. Даже самые консервативные и осторожные исследователи оценивают эту прибыль в 10 трлн. современных долларов. Сами индийцы считают, что их ограбили на 45 трлн. Это не золото, не алмазы и не рубины с изумрудами. Просто британцы десятилетиями контролировали всю внешнюю торговлю территории с населением в сотни миллионов человек.