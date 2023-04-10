Россияне назвали марку «самого классного велика» эпохи СССР

«Кама — легенда! Но для меня он был тяжелый и на ход, и на вес», «Все детство на нем откатал. Теперь на даче ржавый лежит», «Легенда детства», «Лютый велик», «У меня была "Кама" нежно-зеленого цвета. Так круто было», «Прослезился», «У меня до сих пор есть такой», «Самый классный велик. До сих пор живой лежит», «Многие мечтали о таком», «Неубиваемый советский велопром», — написали пользователи сети.