На аукционе продадут первую открытку с описанием катастрофы «Титаника»

Послание было написано в портовом городе Саутгемптон 16 апреля 1912-го, спустя 36 часов после того, как пассажирский лайнер затонул. Эксперты полагают, что открытка, отправленная в тот же день, является самым ранним из известных письменных источников тех событий. Предполагается, что отправитель принимал участие в перевозке пассажиров.