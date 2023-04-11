На аукционе продадут первую открытку с описанием катастрофы «Титаника»
В Лондоне на аукционе продадут самую первую открытку с описанием катастрофы «Титаника». Торги проведет компания Charles Miller, лот оценивается в 2,5 – 3,5 тысячи долларов.
Послание было написано в портовом городе Саутгемптон 16 апреля 1912-го, спустя 36 часов после того, как пассажирский лайнер затонул. Эксперты полагают, что открытка, отправленная в тот же день, является самым ранним из известных письменных источников тех событий. Предполагается, что отправитель принимал участие в перевозке пассажиров.
«Надеюсь, открытку приобретет музей либо частное лицо, которое представит ее широкой публике, чтобы люди могли по достоинству ее оценить», – цитирует газета Evening Standard коллекционера, выставившего карточку на аукцион.
Осенью прошлого года на аукционе были проданы карманные часы почтового клерка Оскара Скотта Вуди, погибшего во время кораблекрушения «Титаника».