Предметы посуды, которые есть только в индийских семьях

Как сообщает ТУРИСТАС, самым важным атрибутом при знакомстве с культурой является кухня. Например, блюда Индии отличаются особыми вкусами и многообразием. Теперь эксперты составили подборку уникальных предметов кухонной утвари, которыми пользуются во всех индийских семьях.

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В Индии часто пользуются сковородой под названием тава. Она имеет углубление в центре, плоская и выделяется отсутствием стенок. На такой сковороде принято готовить разновидности индийского хлеба: наан, паратхи и роти. Чаще всего тава изготовлена из чугуна.