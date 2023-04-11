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1 час назад

Предметы посуды, которые есть только в индийских семьях

Моя Москва.онлайн

Как сообщает ТУРИСТАС, самым важным атрибутом при знакомстве с культурой является кухня. Например, блюда Индии отличаются особыми вкусами и многообразием. Теперь эксперты составили подборку уникальных предметов кухонной утвари, которыми пользуются во всех индийских семьях.

Предметы посуды, которые есть только в индийских семьях
Фото: UnsplashUnsplash

В Индии часто пользуются сковородой под названием тава. Она имеет углубление в центре, плоская и выделяется отсутствием стенок. На такой сковороде принято готовить разновидности индийского хлеба: наан, паратхи и роти. Чаще всего тава изготовлена из чугуна.

В роли подноса для подачи лепешек и в качестве тарелок выступают тали. Обычно они изготовлены из меди или нержавеющей стали. В больших городах уже отказываются от таких тарелок, но в традиционных семьях весе еще присутствует нестандартный предмет.

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