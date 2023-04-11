Кроссовки Джордана проданы за рекордные 2,2 миллиона долларов

Пара кроссовок Bred (от "черного и красного") Air Jordan XIII, в которых легенда НБА играл во время своего последнего финала чемпионата с "Чикаго Буллз" в 1998 году, была продана во вторник за рекордную сумму. Согласно заявлению аукционного дома, это "самая дорогая спортивная обувь из когда-либо проданных в истории", сообщает AFP.

Джордан побил собственный рекорд по кроссовкам (1,4 миллиона долларов в 2021 году), и он же удерживает рекорд самой дорогой майки - продана за 10,1 миллиона долларов в сентябре 2022 года. Игрок носил их во время второго матча финала на гостевой площадке Солт-Лейк-Сити. Этот эпизод рассказан в популярном документальном фильме "Последний танец", выпущенном в 2020 году. Несмотря на то, что трибуны были в значительной степени заполнены болельщиками "Джаз", "Буллз" выиграли со счетом 93-88 благодаря 37 очкам "его Воздушества".