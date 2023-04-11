$82.18+2.6889.73+2.63
48 минут назад

Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордные 2,2 миллиона долларов

Российская Газетаиещё 2

Пара кроссовок, возможно, лучшего игрока в истории мирового баскетбола Майкла Джордана была продана на аукционе более чем за два миллиона долларов.

Кроссовки Джордана проданы за рекордные 2,2 миллиона долларов
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Пара кроссовок Bred (от "черного и красного") Air Jordan XIII, в которых легенда НБА играл во время своего последнего финала чемпионата с "Чикаго Буллз" в 1998 году, была продана во вторник за рекордную сумму. Согласно заявлению аукционного дома, это "самая дорогая спортивная обувь из когда-либо проданных в истории", сообщает AFP.

Джордан побил собственный рекорд по кроссовкам (1,4 миллиона долларов в 2021 году), и он же удерживает рекорд самой дорогой майки - продана за 10,1 миллиона долларов в сентябре 2022 года. Игрок носил их во время второго матча финала на гостевой площадке Солт-Лейк-Сити. Этот эпизод рассказан в популярном документальном фильме "Последний танец", выпущенном в 2020 году. Несмотря на то, что трибуны были в значительной степени заполнены болельщиками "Джаз", "Буллз" выиграли со счетом 93-88 благодаря 37 очкам "его Воздушества".

Вещи,Майкл Джордан,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий