Представлены чипсы со вкусом для фанатов Minecraft

Компания Pringles объявила о коллаборации с Minecraft и выпустила специальные чипсы со вкусом «подозрительного супа». Об этом сообщает портал HypeBeast.
Подозрительный суп, или подозрительное рагу (англ. Suspicious Stew) — еда, которая при употреблении может наложить положительный или отрицательный эффект на игрока в зависимости от цветка, который использовался при ее создании. По словам представителя Pringles, вне зависимости от того, играете вы в Minecraft или нет, новинка придется по вкусу всем.
«Так вот какой на вкус подозрительный суп!» — именно такой реакции ожидает производитель чипсов.
Известно, что продукт со вкусом из Minecraft поступит в продажу в магазины на территории США уже в апреле нынешнего года.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в США состоялся релиз официальной поваренной книги с рецептами из игры Minecraft. В книгу, автором которой выступила кулинар Тара Теохарис, включены более 40 оригинальных основных блюд, закусок, десертов и напитков, в том числе и подозрительный суп.