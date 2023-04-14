Представлены чипсы со вкусом для фанатов Minecraft

Компания Pringles объявила о коллаборации с Minecraft и выпустила специальные чипсы со вкусом «подозрительного супа». Об этом сообщает портал HypeBeast.

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Подозрительный суп, или подозрительное рагу (англ. Suspicious Stew) — еда, которая при употреблении может наложить положительный или отрицательный эффект на игрока в зависимости от цветка, который использовался при ее создании. По словам представителя Pringles, вне зависимости от того, играете вы в Minecraft или нет, новинка придется по вкусу всем.

«Так вот какой на вкус подозрительный суп!» — именно такой реакции ожидает производитель чипсов.

Известно, что продукт со вкусом из Minecraft поступит в продажу в магазины на территории США уже в апреле нынешнего года.