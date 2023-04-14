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Представлены чипсы со вкусом "подозрительного супа" для фанатов Minecraft

Компания Pringles объявила о коллаборации с Minecraft и выпустила специальные чипсы со вкусом «подозрительного супа». Об этом сообщает портал HypeBeast.

Представлены чипсы со вкусом для фанатов Minecraft
© Газета.ру

Подозрительный суп, или подозрительное рагу (англ. Suspicious Stew) — еда, которая при употреблении может наложить положительный или отрицательный эффект на игрока в зависимости от цветка, который использовался при ее создании. По словам представителя Pringles, вне зависимости от того, играете вы в Minecraft или нет, новинка придется по вкусу всем.

«Так вот какой на вкус подозрительный суп!» — именно такой реакции ожидает производитель чипсов.

Известно, что продукт со вкусом из Minecraft поступит в продажу в магазины на территории США уже в апреле нынешнего года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в США состоялся релиз официальной поваренной книги с рецептами из игры Minecraft. В книгу, автором которой выступила кулинар Тара Теохарис, включены более 40 оригинальных основных блюд, закусок, десертов и напитков, в том числе и подозрительный суп.

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