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Кладоискатели попытались продать находку за миллионы рублей и попали под суд

В Великобритании кладоискателей арестовали за попытку продажи 44 редчайших монет IX века, стоимость которых составляет 776 тысяч фунтов стерлингов (78,4 миллиона рублей). Об этом сообщает The Guardian.

Кладоискатели попытались продать находку за миллионы рублей и попали под суд
© Lenta.ru

Под суд попали 74-летний Роджер Пиллинг и 46-летний Крейг Бест, пытавшиеся совершить незаконную сделку в графстве Дарем. Клад представлял собой 44 англосаксонские монеты IX века, отчеканенные в годы правления Альфреда Великого, который первым стал именовать себя королем Англии. Каким образом он попал к Пиллингу и Бесту, пока неизвестно.

В 2018 году британцы попытались продать находку профессору Мичиганского университета Рональду Бьюду. Тот усомнился в подлинности клада, однако Бест продолжал настаивать, что монеты настоящие, и просил за них 200-250 тысяч фунтов. Бьюд обратился за консультацией к эксперту музея Фицуильяма в Кембридже, который подтвердил подлинность монет. Он особенно обратил внимание на два серебряных пенни с двумя императорами и ангелом над ними, символизирующими передачу власти Этельредом I Альфреду Великому. До 2015 года таких монет было найдено только две.

Новость о редчайшем кладе распространилась по сообществу нумизматов, и вскоре им заинтересовалась полиция. Следователи смогли выйти на Пиллинга и Беста, и задержать их, представившись посредниками некоего покупателя из США. Мужчин обвиняют в сговоре с целью незаконной продажи исторических артефактов. Они отвергают обвинения.

В ходе судебного процесса для присяжных будут проведены специальные уроки по истории, чтобы они лучше представляли историческую ценность артефактов, на которых пытались нажиться обвиняемые.

В марте 2021 года сообщалось, что два британских пенсионера попали под суд за сокрытие клада. Они нашли около 1000 древних золотых монет.

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