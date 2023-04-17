Кладоискатели попытались продать находку за миллионы рублей и попали под суд

В Великобритании кладоискателей арестовали за попытку продажи 44 редчайших монет IX века, стоимость которых составляет 776 тысяч фунтов стерлингов (78,4 миллиона рублей). Об этом сообщает The Guardian.

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Под суд попали 74-летний Роджер Пиллинг и 46-летний Крейг Бест, пытавшиеся совершить незаконную сделку в графстве Дарем. Клад представлял собой 44 англосаксонские монеты IX века, отчеканенные в годы правления Альфреда Великого, который первым стал именовать себя королем Англии. Каким образом он попал к Пиллингу и Бесту, пока неизвестно.

В 2018 году британцы попытались продать находку профессору Мичиганского университета Рональду Бьюду. Тот усомнился в подлинности клада, однако Бест продолжал настаивать, что монеты настоящие, и просил за них 200-250 тысяч фунтов. Бьюд обратился за консультацией к эксперту музея Фицуильяма в Кембридже, который подтвердил подлинность монет. Он особенно обратил внимание на два серебряных пенни с двумя императорами и ангелом над ними, символизирующими передачу власти Этельредом I Альфреду Великому. До 2015 года таких монет было найдено только две.

Новость о редчайшем кладе распространилась по сообществу нумизматов, и вскоре им заинтересовалась полиция. Следователи смогли выйти на Пиллинга и Беста, и задержать их, представившись посредниками некоего покупателя из США. Мужчин обвиняют в сговоре с целью незаконной продажи исторических артефактов. Они отвергают обвинения.

В ходе судебного процесса для присяжных будут проведены специальные уроки по истории, чтобы они лучше представляли историческую ценность артефактов, на которых пытались нажиться обвиняемые.