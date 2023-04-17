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Во Франции 100000 экземпляров Playboy раскупили за три часа из-за фото госсекретаря Шьяппа на обложке

Это стало причиной ошеломительных продаж журнала, сообщает главный редактор журнала Жан-Кристоф Флорантен.

Во Франции тысячи экземпляров Playboy раскупили из-за фото госсекретаря
© © Playboy

Отметим, что первые 100 000 экземпляров журнала, который вышел в продажу во Франции 6 апреля, раскупили за три часа.

При этом ежемесячно журнал распродается тиражом примерно в 30 000 номеров.

Главный редактор издания рассказал, что 20 апреля в продажу поступят еще 60 000 дополнительных экземпляров.

На обложке Шьяппа обалчена в белое платье с глубоким вырезом и обнаженными плечами с цифрами 49.3 на груди. На заднем плане - французский флаг.

Название Playboy выполнено в национальных цветах: синем, белом и красном.

Шьяппа дала интервью Playboy на 12 страницах. Власти Франции осудили коллегу из-за выбора издания для интервью.

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