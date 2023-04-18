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2 часа назад

Скелет тираннозавра впервые выставят на аукцион в Европе

Мир24иещё 1

На аукционе в Цюрихе (Швейцария) планируют продать четырехметровый скелет тираннозавра. Он известен как TRX-293 Trinity. В Европе подобный лот выставляется на торги впервые.

Скелет тираннозавра впервые выставят на аукцион в Европе
Фото: Мир24Мир24

Возраст скелета составляет 67 миллионов лет. Высота скелета достигает 3,9 м, длина – 11,6 м. Предполагается, что лот будет продан за сумму не менее чем в 5 миллионов швейцарских франков (5,5 миллиона долларов).

Скелет включает 293 элемента. Половина из них – настоящие кости трех тираннозавров, найденные на территории США в 2008-2013 годах. Особое внимание исследователей привлек хорошо сохранившийся череп. Это крайне редкая находка. Черепные кости тираннозавров часто являлись не сросшимися и легко отделялись друг от друга. Поэтому скелеты динозавров, сохранившиеся в отложениях, в большинстве случаев теряли головы, гласит публикация на сайте аукционного дома Koller.

«Но здесь мы имеем действительно оригинальные черепные кости тираннозавра, которые происходят от одного образца», – подчеркнул авторитетный специалист по работе с окаменелостями Нильс Кнечке.

Ранее стало известно, что скелет тираннозавра сняли с аукциона в Гонконге. Причиной стало сомнительное происхождение лота.

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