Скелет тираннозавра впервые выставят на аукцион в Европе

На аукционе в Цюрихе (Швейцария) планируют продать четырехметровый скелет тираннозавра. Он известен как TRX-293 Trinity. В Европе подобный лот выставляется на торги впервые.

Фото: Мир24 Мир24

Возраст скелета составляет 67 миллионов лет. Высота скелета достигает 3,9 м, длина – 11,6 м. Предполагается, что лот будет продан за сумму не менее чем в 5 миллионов швейцарских франков (5,5 миллиона долларов).

Скелет включает 293 элемента. Половина из них – настоящие кости трех тираннозавров, найденные на территории США в 2008-2013 годах. Особое внимание исследователей привлек хорошо сохранившийся череп. Это крайне редкая находка. Черепные кости тираннозавров часто являлись не сросшимися и легко отделялись друг от друга. Поэтому скелеты динозавров, сохранившиеся в отложениях, в большинстве случаев теряли головы, гласит публикация на сайте аукционного дома Koller.

«Но здесь мы имеем действительно оригинальные черепные кости тираннозавра, которые происходят от одного образца», – подчеркнул авторитетный специалист по работе с окаменелостями Нильс Кнечке.