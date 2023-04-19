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На чердаке нашли шкатулку китайского императора стоимостью 10 тысяч долларов

В США обнаружили забытую на чердаке шкатулку китайского императора, стоимость которой оценивается в 10 тысяч долларов (примерно 815 тысяч рублей). Как сообщает FOX News, исторический артефакт продадут с аукциона.

Найдена шкатулка китайского императора стоимостью $10 тыс
© Lenta.ru

Цветную шкатулку из меди, расписанную изображениями гранатов и золотых ветвей, нашли родственники майора Эдварда Коплстона Рэдклиффа, который воевал на Западном фронте во время Второй мировой войны. Как выяснилось, он приобрел ее на аукционе в Лондоне в 1946 году. В 1967 году мужчина умер, и с тех пор она хранилась на чердаке фамильного дома.

Антиквары выяснили, что вещь принадлежала китайскому императору Сюаньдэ из династии Мин, который царствовал в XV веке. Для него было сделано пять таких шкатулок, на которые нанесены специальные иероглифы, маркирующие его собственность. Сейчас лишь две из них находятся в руках у частных коллекционеров, а не в музеях.

Аукцион, на котором шкатулка будет выставлена на продажу, состоится в мае 2023 года.

Ранее сообщалось о британце, который обнаружил в доме матери старинную посуду. Неожиданная находка принесла мужчине больше 11 миллионов рублей.

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