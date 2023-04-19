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Браслет Марлен Дитрих с рубинами и бриллиантами будет продан с аукциона

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Браслет немецкой актрисы Марлен Дитрих с рубинами и бриллиантами выставлен на аукцион Christie's. Об этом сообщает WWD.

Браслет Дитрих с рубинами и бриллиантами продадут с аукциона
© Газета.Ru

Браслет-манжета Van Cleef & Arpels «Jarretière» с рубинами и бриллиантами, который будет выставлен на аукцион Christie's в июне этого года, имеет богатую историю. Он был создан одним из основателей ювелирного дома Van Cleef & Arpels Луи Арпельсом в 1937 году для Марлен Дитрих из нескольких драгоценностей, которыми она владела, после чего появился на актрисе в фильме Альфреда Хичкока «Страх сцены» 1950 года.

После смерти Марлен Дитрих в 1992 году браслет принадлежал дизайнеру интерьеров, филантропу и внучке 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра Анне Эйзенхауэр. С тех пор манжета является частью коллекции «Великолепные драгоценности Анны Эйзенхауэр», которая будет продана на аукционе 7 июня в Нью-Йорке в рамках Недели роскоши Christie's.

Ранее сообщалось, что коллекция книг Эми Уайнхаус будет продана за 80 тысяч евро.

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