Женщина убирала дом и совершила археологическое открытие

Женщина из норвежского округа Иннландет Грета Марго Серум обнаружила артефакты эпохи викингов во время уборки в подвале родительского дома. Находка стала первой за сто лет в этом регионе.

Железные слитки принадлежат ко временам викингов или раннему Средневековью. У всех предметов на одном конце находится отверстие, а по своей форме они напоминают шпатели с длинными ручками. Вес каждой находки составляет примерно 50 грамм. Археологи предполагают, что слитки собирались в одну связку, передает Planet Today.

Вероятнее всего, артефакты попали в дом родителей женщины в 1980-х годах. Археологи полагают, что некто решил спрятать их, чтобы вернуться позже. И в итоге, слитки так и остались лежать. Чуть ниже места, где располагается дом, проходит старая королевская дорога между Осло и Бергеном. Вероятно, слитки попали в дом именно по ней.