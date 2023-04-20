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1 час назад

Жительница Норвегии убирала дом и случайно совершила археологическое открытие

Слово и Дело

Женщина из норвежского округа Иннландет Грета Марго Серум обнаружила артефакты эпохи викингов во время уборки в подвале родительского дома. Находка стала первой за сто лет в этом регионе.

Женщина убирала дом и совершила археологическое открытие
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Железные слитки принадлежат ко временам викингов или раннему Средневековью. У всех предметов на одном конце находится отверстие, а по своей форме они напоминают шпатели с длинными ручками. Вес каждой находки составляет примерно 50 грамм. Археологи предполагают, что слитки собирались в одну связку, передает Planet Today.

Вероятнее всего, артефакты попали в дом родителей женщины в 1980-х годах. Археологи полагают, что некто решил спрятать их, чтобы вернуться позже. И в итоге, слитки так и остались лежать. Чуть ниже места, где располагается дом, проходит старая королевская дорога между Осло и Бергеном. Вероятно, слитки попали в дом именно по ней.

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