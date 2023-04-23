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Для коронации короля Карла III изготовят специальное издание Библии

Стали известны новые подробности о предстоящей коронации короля Карла III.

Для коронации короля Карла III изготовят специальное издание Библии
© Российская газета

Во время церемонии 6 мая в Вестминстерском аббатстве будет использовано специальное издание Библии ручной работы, изготовленное Оксфордским университетом, сообщает портал finebooksmagazine.com.

Замысловатый дизайн кожаного переплета, украшенного сусальным золотом известной переплетной компанией Shepherds, Sangorski & Sutcliffe, должен символизировать любовь короля к природе, в которой он черпает силу.

Библия сыграет важную роль в церемонии, и король должен будет положить на нее руку во время оглашения коронационной клятвы. Традиция изготовления Библий специально для вступления на престол восходит к Эдуарду VII в 1902 году.

Оксфордский университет изготавливал коронационные Библии для многих британских монархов, в последний раз для королевы Елизаветы II в 1953 году.

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