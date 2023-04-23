4 изобретения с потенциалом, которые решают проблемы современного общества

Калифорнийский стартап Huue предложил природный краситель для производства джинсов.

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Ежегодно в мире производят около 2 млрд джинсовой одежды. Для того чтобы получить значений цвет, необходимо использовать опасные химические соединения, например, соединения бензола, формальдегида, амида натрия. Биотехнологи из Huue решили разобраться в методики получения цвета с помощью растений на молекулярном уровне. Так команда вывела специальные бактерии, которые поглощая сахар вырабатывают краску нужного цвета.

Таким образом, получается краситель, который безопасен для природной среды.

Второе изобретение предложили разработчики из Skysource и Skywater. Их установка WEDEW преобразует питьевую воду из органических отбросов. Внешний корпус изобретения напоминает контейнер для морских грузоперевозок. В первую камеру погружают обычные биоотходы, они измельчаются и попадают в газовый генератор. После образования горячего воздуха он конденсируется и становится водой. Разработка требует дальнейшего изучения, а для этого необходимо провести тесты на пробу полученной воды.

Подхватывает тему безотходного производства домашняя компактная система переработки отходов в компост. Канадские инженеры из Sepura Home предложили устройство, которое компостирует кухонные пищевые отходы без лишнего неприятного запаха. Контейнер с сепаратором и емкость для хранения собранных отходов работает от Bluetooth. Все составные части изобретения присоединяются к раковине и к шлангу. Устройство выводит индикаторы, когда контейнер заполнился. Содержимое ведра после этого можно уже отнести в контейнер для пищевых отходов.