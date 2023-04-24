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1 час назад

Бутылки редкого японского виски выставлены на продажу по $50 тысяч за штуку

Газета.Ru

Коллекция бутылок редкого японского односолодового виски винокурни Karuizawa была выставлена на продажу на специализированном сайте по цене $50 тыс. за одну штуку. Об этом сообщает Hypebeast.

Бутылки редкого японского виски выставлены на продажу по $50 тысяч за штуку
Фото: Газета.руГазета.ру

Выставленная на продажу коллекция была создана в 1999-2000 годах и разлита в бутылки, украшенные листьями из 24-каратного золота. Декор выполнил художник Дэвид Стэнли Хьюитт. Индивидуальный дизайн каждой бутылки отражает историю боевых искусств Японии и разработан в самурайской эстетике.

Винокурня Karuizawa, открытая в 1955 году на южном склоне горы Асама в Японии, была самой маленькой в стране. В 2000 году она существенно снизила объем производимого напитка, а в 2011 году — закрылась навсегда.

Самая редкая бутылка винокурни была продана на аукционе примерно за $500 тыс.

Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм хочет запустить свой бренд алкогольных напитков.

Вещи,Дэвид Бекхэм,
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