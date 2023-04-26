Личные вещи Фредди Меркьюри выставят на аукцион

Порядка 1,5 тыс. предметов, принадлежавших легендарному музыканту Фредди Меркьюри, будут выставлены на аукцион после масштабных экспозиций в Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Гонконге.

Главная выставка артефактов из коллекции Фредди Меркьюри пройдёт с 4 августа по 5 сентября в галерее аукционного дома Sotheby’s, после чего экспонаты уйдут с торгов в рамках шести аукционов, пишет The Guardian. Сообщается, что на продажу будут выставлены концертные костюмы исполнителя, акустическая гитара, тексты песен, написанные рукой самого Меркьюри, а также множество предметов, собранных им в путешествиях.