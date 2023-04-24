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Памятные вещи персонажа Бобы Фетты из "Звездных войн" выставлены на аукцион

Коллекция памятных вещей покойного британского актера Джереми Буллока, сыгравшего охотника за головами Бобу Фетта в фильмах «Звездные войны», выставлена на продажу в Великобритании. Об этом пишет The Guardian.

Памятные вещи персонажа Бобы Фетты из "Звездных войн" выставлены на аукцион
© Газета.Ru

Буллок не только собирал сувениры, связанные со съемками фильмов, но и памятные вещи от фанатов «Звездных войн». Среди 400 лотов есть, например, шлем Бобы Фетта, который для актера сделал один из поклонников. Сейчас его стоимость оценивается в £800.

Картина Бобы Фетта в стиле итальянского Ренессанса будет продаваться по цене от £250 до £500, а винтажная фигурка Бобы Фетта будет стоить до £1,2 тыс.

Аукционист Эндрю Стоу сказал: «Джереми не просто снимался во франшизе, он сам был ее большим поклонником. Его любовь к фильмам и фанатам помогла ему объехать весь мир, и куда бы он ни поехал, он покупал или получал памятные вещи Бобы Фетта. В его домашнем музее было все — от чайников Бобы Фетта до редких фигурок».

Коллекция Буллока настолько обширна, что ее пришлось продавать двумя частями. В мае прошлого года за первую часть было выручено £155 тыс.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что костюм Джона Траволты из «Лихорадки субботнего вечера» продан за $260 тысяч.

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