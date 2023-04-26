Более полутора тысяч вещей Меркьюри уйдут с молотка

Более полутора тысяч вещей из личной коллекции лидера группы Queen Фредди Меркьюри уйдут с молотка после выставок в нескольких городах мира. Об этом сообщает The Guardian.

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Сценические костюмы Меркьюри, знаменитые корона и красная мантия, серебряная расческа для усов, гитара, черновики его песен и сувениры после смерти артиста в 1991 году хранились в его доме. Выставка, на которой их покажут, пройдет Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге.

После 5 сентября 2023 года — дня, когда Меркьюри исполнилось бы 77 лет, — предметы будут выставлены на продажу в аукционном доме Sotheby's.