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Более полутора тысяч вещей лидера Queen Фредди Меркьюри уйдут с молотка

Более полутора тысяч вещей из личной коллекции лидера группы Queen Фредди Меркьюри уйдут с молотка после выставок в нескольких городах мира. Об этом сообщает The Guardian.

Более полутора тысяч вещей Меркьюри уйдут с молотка
© Газета.Ru

Сценические костюмы Меркьюри, знаменитые корона и красная мантия, серебряная расческа для усов, гитара, черновики его песен и сувениры после смерти артиста в 1991 году хранились в его доме. Выставка, на которой их покажут, пройдет Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге.

После 5 сентября 2023 года — дня, когда Меркьюри исполнилось бы 77 лет, — предметы будут выставлены на продажу в аукционном доме Sotheby's.

Среди экспонатов корона и красная мантия, которые Меркьюри носил во время исполнения гимна Великобритании «Боже, храни королеву» на концерте в 1986 году, картины и различные предметы искусства из дома певца, а также некоторые предметы одежды, сообщает Guardian.

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