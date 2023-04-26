Более полутора тысяч вещей Меркьюри уйдут с молотка

Более полутора тысяч вещей лидера Queen Фредди Меркьюри уйдут с молотка
Более полутора тысяч вещей из личной коллекции лидера группы Queen Фредди Меркьюри уйдут с молотка после выставок в нескольких городах мира. Об этом сообщает The Guardian.
Сценические костюмы Меркьюри, знаменитые корона и красная мантия, серебряная расческа для усов, гитара, черновики его песен и сувениры после смерти артиста в 1991 году хранились в его доме. Выставка, на которой их покажут, пройдет Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге.
После 5 сентября 2023 года — дня, когда Меркьюри исполнилось бы 77 лет, — предметы будут выставлены на продажу в аукционном доме Sotheby's.
Среди экспонатов корона и красная мантия, которые Меркьюри носил во время исполнения гимна Великобритании «Боже, храни королеву» на концерте в 1986 году, картины и различные предметы искусства из дома певца, а также некоторые предметы одежды, сообщает Guardian.