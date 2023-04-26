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2 минуты назад

В Великобритании изготовили шоколадный бюст Карла III

Газета.Ru

Британские шоколатье отлили бюст короля Карла III в натуральную величину из шоколадок фирмы Celebrations, который будет представлен в день коронации монарха в Вестминстерском аббатстве. Об этом сообщает Daily Mail.

В Великобритании изготовили шоколадный бюст Карла III
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для того, чтобы воссоздать образ монарха, команда специалистов отсмотрела видеосъемки с его участием. На изготовление бюста ушло более 17 л растопленного шоколада, отлитого в специальную форму.

На изготовление бюста у кондитеров ушло четыре недели. Общий вес изделия составил 23 килограмма.

На бюсте Карл III предстает в военном мундире, в котором, как предполагается, он будет участвовать в церемонии помазания на царство. Эполеты, орденские планки и декор воротника на мундире сделаны из шоколадных конфет и шоколадок Snickers, Twix, Milky Way, Galaxy, Bounty и Maltesers Teasers.

«Что может быть лучше, чем отпраздновать этот момент британской истории, изобразив Его величество короля Карла с использованием наших любимых национальных лакомств?», — заявила старший бренд-менеджер Celebrations Эмили Оуэн.

Ранее сообщалось, что британский певец Юсуф Ислам написал Карлу III «Манифест для хорошего короля».

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