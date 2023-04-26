В Госдуме призвали запретить продажу игрушек Marvel и DC

Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев в беседе с Daily Storm призвал запретить в РФ продажу игрушек и атрибутики из вселенных Marvel и DC, заменив их на товары, иллюстрирующие отечественных мультипликационных и литературных персонажей. По его словам, на нынешних уроках рисования дети изображают «не Илью Муромца и русских богатырей», а «пауков, одноглазых монстров».