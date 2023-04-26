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В Госдуме призвали запретить продажу игрушек Marvel и DC

Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев в беседе с Daily Storm призвал запретить в РФ продажу игрушек и атрибутики из вселенных Marvel и DC, заменив их на товары, иллюстрирующие отечественных мультипликационных и литературных персонажей. По его словам, на нынешних уроках рисования дети изображают «не Илью Муромца и русских богатырей», а «пауков, одноглазых монстров».

В Госдуме призвали запретить продажу игрушек Marvel и DC
© Газета.Ru

«Теперь должно наступить время для Иванов. Вспомнить о своем родстве, откуда они, о своей мощнейшей культуре. Я уверен, что уже время продиктует нашим производителям игрушек, что им нужно делать», — заявил парламентарий.

Он добавил, что в случае, если зарубежные производители игрушек откажутся покидать российский рынок, это придется сделать «волевым решением».

Тем временем, производитель игрушек Mattel впервые запустил в продажу коллекцию кукол с синдромом Дауна.

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