Самая редкая награда СССР: сколько стоит орден «Победа»

Первой наградой в СССР стал орден Красного Знамени, его утвердили в августе 1924 года. За всю историю он стал одним из самых массовых — более полумиллиона награждений. Но были и обратные примеры — ордена, число награжденных которыми исчисляется сотнями, а то и десятками: Суворова, Богдана Хмельницкого, Ушакова. Что касается самого дорогого (в плане значимости и стоимости) и одного из самых редких, то им стал орден «Победа».

Фото: Русская семерка Русская семерка

Высший орден СССР

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Несмотря на то, что награда была учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года, внешний вид, порядок награждения и ношения смогли принять только в следующем году. Первыми награжденными стали Г. К. Жуков, А. М. Василевский и И. В. Сталин. Они получили ордена за номерами 1, 2 и 3, что стало признанием их заслуг по освобождению Правобережной Украины.

Почти год эти трое были единственными обладателями награды. В конце войны орден получили также и другие военачальники СССР, а Жуков, Василевский и Сталин — повторно. Одним из тех, кому орден предназначался, но так и не был вручен, стал генерал И. Д. Черняховский, который погиб в Польше в конце зимы 1945 года. Летом и осенью победного года награды были удостоены также генералы союзников, маршалы Польши и Югославии, король Румынии.

Сколько стоит орден «Победа»

Никто сегодня, окажись у него в руках такая награда, не задумается о ее продаже. К тому же стать ее обладателем практически невозможно. Но все же интересно, сколько бы мог стоить орден, выполненный из платины, золота и серебра, пяти рубинов (каждый весом по 1 карату) и 176 бриллиантов (общим весом 16 карат)? Ведь даже штифт и прижимная гайка у этой награды изготовлены из благородного серебра. По мнению исследователя Олега Смыслова в книге «Награды Великой Победы», сегодня любой из выпущенных ранее орденов «Победа» мог бы быть продан на аукционе за $20 млн. И это только начальная его цена!

Загадка потерянного ордена

Всего было выпущено 20 экземпляров ордена, а кавалеров было 17: трое получили награду дважды, а Л. И. Брежнев, награжденный вопреки статуту, посмертно был лишен награды. Местонахождение 19 из них доподлинно известно. Последним кавалером Ордена Победы оставался румынский король Михай I. Правда, после эмиграции с наградой на груди он никогда не появлялся.