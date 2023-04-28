Кожаные шорты Меркьюри пустили с молотка за 1,5 млн рублей

Кожаные шорты вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри продали на аукционе за 14,5 тысячи фунтов (около 1,5 млн рублей). В этой одежде музыкант выступал 6 декабря 1980 года в Бирмингеме, говорится на сайте аукционного дома.

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«Фредди решил шокировать публику своим сценическим нарядом и выйти на бис в самых коротких, самых облегающих черных кожаных шортах, какие он только смог найти», – говорится в биографии группы «Queen: как все начиналось».

Талия шорт составляет всего 71 сантиметр. В книге отмечается, предмет гардероба не оставил места для воображения, но никто не жаловался.

Ранее эти шорты были куплены на аукционе в 1993 году. Лот также включал в себя копию книги и оригинал письма о подлинности от секретаря фан-клуба Джеки Ганна.