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Тиара власти и ожерелье настоящей любви: главные тайны сокровищ королевской семьи

Каждое украшение несет особый смысл и символизм.

Главные тайны сокровищ королевской семьи
© globallookpress.com

В королевской семье украшения давно перестали быть просто аксессуаром — это всегда символ. Одни драгоценности надевают на удачу, другие, чтобы выразить уважение к члену династии Виндзор.

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Тиара «Узелки любви»

Это украшение часто носила в молодости королева Елизавета II, в семье считалось, что тиара помогает супругам хранить любовь и верность друг другу. Это же украшение надевала принцесса Диана, но в какой-то момент неожиданно начала носить семейную тиару своей семьи. Многие решили, что леди Ди намекала на разногласия с мужем и нежелание быть частью династии Виндзор.

Тиара «Нимб»

В 1936 году король Георг IV приказал создать тиару для дочери Елизаветы, считалось, что это украшение может надеть лишь будущая королева. Именно поэтому, когда в аксессуаре появилась Кейт Миддлтон, публика поняла, кого королева видит своей преемницей. Кстати, жене принца Чарльза тиару надеть не разрешили.

Послания с помощью брошей

Одним из любимых украшений королевы Елизаветы II были броши. Считалось, с их помощью Ее Величество, не имевшая права высказывать политическую позицию, показывала, как относится к тому или иному событию.

Так, на встрече с Дональдом Трампом королева щеголяла то в брошке, подаренной Бараком Обамой (противником взглядов трампа), то в аксессуаре в форме снежинки из Канады (у стран были очень напряженные отношения).

Ожерелье верности

На похоронах любимого мужа принца Филиппа королева появилась в простом жемчужном ожерелье. Лишь немногие знали, что так Елизавета II напомнила о настоящей любви и верности главному мужчине в своей жизни. Это украшение королева надевала на первые свидания с Филиппом, а позже на годовщины свадьбы. Говорят, принц считал, что его супруге особенно идет жемчуг.

Кольцо памяти

Принц Гарри был очень привязан к матери, после гибели Дианы он посещал психотерапевта и пытался пережить утрату. Память о маме всегда была сильна для Гарри. Поэтому для обручального кольца Меган Маркл он выбрал камни из личной коллекции королевы сердец. Гарри признавался: лишь встреча с американской смогла вернуть его к жизни.

А в центре украшения располагался камень из Ботсваны — там маленький Гарри был счастлив, он хотел, чтобы Меган стала частью этих воспоминаний.

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