Жилетку Князя украли с посвященной «Королю и Шуту» выставки

Жилетку сооснователя музыкальной группы «Король и Шут» Андрея «Князя» Князева украли с выставки, посвященной коллективу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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О пропаже в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве, где проходило мероприятие под названием «Панк-культура. Король и Шут», узнали 27 апреля. Полиция начала проверку по факту кражи одежды артиста. Сама выставка открылась 2 марта. На ней представлены архивные материалы и арт-инсталляции, посвященные группе.

Ранее актер Константин Плотников, который исполнил роль лидера коллектива «Король и Шут» Михаила Горшка Горшенева в одноименном сериале, раскрыл подробности о работе дворником.