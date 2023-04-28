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Жилетку сооснователя «Короля и Шута» украли с посвященной группе выставки

Жилетку сооснователя музыкальной группы «Король и Шут» Андрея «Князя» Князева украли с выставки, посвященной коллективу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Жилетку Князя украли с посвященной «Королю и Шуту» выставки
© Lenta.ru

О пропаже в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве, где проходило мероприятие под названием «Панк-культура. Король и Шут», узнали 27 апреля. Полиция начала проверку по факту кражи одежды артиста. Сама выставка открылась 2 марта. На ней представлены архивные материалы и арт-инсталляции, посвященные группе.

Ранее актер Константин Плотников, который исполнил роль лидера коллектива «Король и Шут» Михаила Горшка Горшенева в одноименном сериале, раскрыл подробности о работе дворником.

Проект о панк-группе вышел 2 марта. Одним из продюсеров сериала выступил Андрей Князев. В первый день показа шоу «Король и Шут» установило рекорд в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

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