Семь причин, почему ваш смартфон перегревается

Любой современный смартфон, если его долгое время сильно нагружать, будет греться. И вот какие конкретно причины нагрева телефона существуют.

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Если вы замечаете, что ваш смартфон постоянно греется, то причина может быть в следующем.

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Открытые приложения. В основном это касается тех, у кого смартфон на Android. Если вы будете что-нибудь искать в Интернете и у вас параллельно будут открыты 10-15 приложений, то это нагрузит устройство не меньше какой-нибудь требовательной игры. Кроме того, обязательно проверьте, какие приложения у вас работают в фоновом режиме.

Чехол. Он сделает только хуже, если смартфон уже нагревается. Да и система охлаждения в смартфонах предполагает обмен с окружающей средой без использования дополнительных вещей.

Беспроводные модули. К ним относятся модули GPS, Wi-Fi, Bluetooth, передачи данных. Всё это при длительном их использовании может сильно нагреваться. Поэтому если вы ими не пользуетесь, то отключайте их. Можете также включать «Режим полёта», когда работаете или играете на смартфоне.

Зарядка. Не все пользователи смартфонов знают, как правильно заряжать гаджеты. К примеру, нельзя использовать аппарат во время зарядки, нельзя слишком холодный или слишком горячий гаджет ставить сразу же на зарядку (нужно дождаться, пока он достигнет комнатной температуры), нельзя заряжать смартфон до 100% и разряжать его до 0% (в первом случае рекомендуется доходить до 80%, во втором - до 20%). Одна из самых распространённых причин сильного нагрева телефона - это неисправная батарея.

Дисплей. Чем ярче дисплей, тем сильнее будет нагреваться смартфон. Установите автоматическую регулировку яркости экрана или используйте только 30-50% яркости.

Установленные программы. В памяти устройства может быть вредоносное приложение, которое может нагружать его. Изучите все программы на смартфоне и удалите те, которые вызывают подозрение. Или же сбросьте всё до заводских настроек.