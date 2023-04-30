Ювелиры изготовили кольцо-рекордсмен с 50 тыс. бриллиантами

Ювелиры из Индии изготовили кольцо, инкрустированное 50 907 бриллиантами. Украшение сделано из переработанных материалов и весит более 460 граммов. Оно оценивается в $785 645.

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Чтобы разместить на нем такое количество драгоценных камней, пришлось серьезно подумать над формой кольца. В итоге дизайнеры остановились на подсолнухе, на котором сидит бабочка. Кольцо получило название Eutierria, что означает «слиться с природой».

Процесс его создания занял почти девять месяцев – только на проектирование ушло около четырех месяцев. Для инкрустации мастера взяли переработанное золото и бриллианты, переработанные из камней, принесенных покупателями. Изделие было создано с использованием метода литья по выплавляемым моделям, где каждая часть была отлита из 18-каратного золота. На заключительном этапе на лепестки и крылья бабочки нанесли родий. Вес кольца составил 460,55 грамма.

Украшение принадлежит компании H.K. Designs and Hari Krishna Exports Pvt. Ltd из Мумбаи. 11 марта 2023 года она получила сертификат от Книги рекордов Гиннесса, что ее изделие побило мировой рекорд по количеству бриллиантов в ювелирном украшении, говорится на сайте организации.