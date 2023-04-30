Коронационные мантии Карла III и его супруги расшили золотом

Портные также сшили одну новую мантию, которую украсили изображениями растений и насекомых. По древнему обычаю монаршая чета прибудет на церемонию в парламентских мантиях алого цвета, а уедет из Вестминстерского аббатства уже в пурпурных имперских.

Стоит отметить, что Карл III известен своей заботой о природе и привычкой выходить в свет в костюмах, которые носил еще его отец – принц Филипп. В том числе из-за этого портным приказали восстановить блеск бархатных мантий, в которых ходили еще дед Его Величества Георг VI (1895-1952) и мать монарха Елизавета II, умершая в прошлом году в возрасте 96 лет.