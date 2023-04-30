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Коронационные мантии Карла III и его супруги расшили золотом

Для Его Величества Карла III и королевы-консорта Камиллы подготовили парадные мантии в преддверии майской церемонии коронации королевской семьи Великобритании. Три исторических наряда обшили золотом, говорится в сообщении, распространенном Букингемским дворцом.

Коронационные мантии Карла III и его супруги расшили золотом
© Слово и Дело

Портные также сшили одну новую мантию, которую украсили изображениями растений и насекомых. По древнему обычаю монаршая чета прибудет на церемонию в парламентских мантиях алого цвета, а уедет из Вестминстерского аббатства уже в пурпурных имперских.

Стоит отметить, что Карл III известен своей заботой о природе и привычкой выходить в свет в костюмах, которые носил еще его отец – принц Филипп. В том числе из-за этого портным приказали восстановить блеск бархатных мантий, в которых ходили еще дед Его Величества Георг VI (1895-1952) и мать монарха Елизавета II, умершая в прошлом году в возрасте 96 лет.

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