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Осторожно, яд: названы предметы быта, ухудшающие здоровье

Чтобы избежать негативного влияния на легкие и сердце, лучше отказаться от использования в быту ароматических свечей, а также палочек.

Осторожно, яд: названы предметы быта, ухудшающие здоровье
© Penzainform.ru

Во время горения они выделяют токсичные вещества, что сказывается на здоровье. Об этом пишет издание Lenta.ru со ссылкой на статью доктора Амира Хана в газете Express.

Вредное воздействие также оказывают освежители воздуха, дезодоранты-аэрозоли, лаки для волос.

Негативно на здоровье отражается использование едких чистящих средств для кухни и ванной. В них содержатся летучие органические соединения, которые способны раздражать дыхательные пути, повреждать нервные окончания и другие органы, вызывать головную боль, тошноту.

Хорошо очищать воздух от токсичных веществ будут комнатные растения. Врач посоветовал разводить их, а также следить за чистотой вытяжек, вентиляции и регулярно проветривать помещения.

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