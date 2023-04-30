Правда ли, что кошки чувствуют, когда у человека что-то болит

Многие владельцы кошек задумываются над вопросом: понимает ли их питомец, что у них что-то болит? И действительно: могут ли кошки чувствовать эмоциональную и физическую боль людей?

© Ferra.ru

Недавние научные исследования показывают, что благодаря обонянию (нюху) кошки могут замечать изменения в химическом составе тела человека. И благодаря этой способности питомцы понимают, что их хозяин испытывает боль и дискомфорт.

В ходе одного исследования, опубликованного в PLOS ONE, обнаружилось, что кошки способны ощущать изменения пульса и характера дыхания человека, когда у него что-то болит. Другое исследование показало, что кошки могут определять мимику лица, которая выражает боль. Учёные заметили, что животные тратили больше времени на изучение лиц, которые отображали боль, чем на изучение лиц с нейтральным выражением. Однако для подтверждения всего этого нужны ещё дополнительные исследования.

Но как вообще кошки могут чувствовать боль, которую испытывает человек? Прежде всего, благодаря своему развитому обонянию. Помогает кошкам в этом также хороший слух (люди могут издавать едва уловимые звуки, когда им больно), чувствительные лапы и усы (они помогают распознать изменения в поведении человека).